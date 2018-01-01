زولا يعترف باهتمام تشيلسي بهداف بورنموث

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع هداف بورنموث اللاعب كالوم ويلسون

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف جيانفرانكو زولا مساعد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي برغبة الفريق اللندني في التعاقد مع كالوم ويلسون هداف فريق بورنموث في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويبحث فريق تشيلسي عن التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، نظرًا لضعف المردود الهجومي من ألفارو موراتا وأوليفير جيرو، الذين لم يسجلا سوى ستة أهداف معًا في البريميرليج هذا الموسم.

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ويعيش ويلسون حالة من التألق مع بورنموث وتم استدعائه أيضًا لتمثيل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في الشهر الماضي.

وعن هذا الأمر قال زولا: "هناك أكثر من لاعب ارتبط اسمه بالانتقال لتشيلسي، كالوم ويلسون أحدهم، هو لم يجذب انتباهنا فقط، بل جذب اهتمام العديد من الأندية، هو لاعب قوي وسريع ومميز في الألعاب الهوائية أيضًا".

يذكر أن ويلسون البالغ من العُمر 26 عامًا أحرز ثمانية أهداف حتى الآن في البريميرليج.