زولا: نتمنى بقاء هازارد ولم نفقد الأمل في التواجد بين الأربعة الكبار

إصرار كبير من المساعد الإيطالي قبل مواجهة سلافيا براج

يرى جيانفرانكو زولا المدرب المساعد لماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه لازال يمتلك فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحتل المركز الخامس بجدول البريميرليج متساوياً بالنقاط مع أرسنال بـ66 نقطة، ويأمل في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل للصعود إلى دوري الأبطال.

الدوري الأوروبي يعتبر فرصة أخرى للبلوز، حيث يلعب الفريق غداً الخميس أمام سلافيا براج التشيكي بإياب دور الثمانية، بعد الفوز بهدف نظيف في مواجهة الذهاب خارج أرضه.

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زولا قال عن تلك المباراة:"نعم إنها إمكانية كبيرة، لكن لدينا فرصة أيضاً بالدوري، خسرنا ضد ليفربول ولدينا العديد من المباريات الأخرى".

وأضاف:"لن نفكر فقط في الدوري الأوروبي لأن الفرصة لازالت سانحة في البريميرليج".

الدخول بتشكيل قوي:"ستكون هناك بعض التغييرات ولكن ليست كثيرة جداً لأنها مباراة صعبة أمام فريق جيد".

المشاكل خارج الملعب:"هناك العديد من الأقاويل، ولكن لا نشعر بأي تشتيت، نقوم بالتركيز على وظيفتنا فقط، نتمنى بقاء هازارد معنا وكذلك جيرو".

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وتابع:"لدينا أيضاً عقوبة من الانتقالات، نتفهم الظروف المحيطة، الأمور لن تكون سهلة، سمعت البعض يردد أنه موسم سيء، لكن لو أنهينا ضمن الأربعة الكبار وفزنا بالدوري الأوروبي سيكون ذلك نجاحاً كبيراً".

إدين هازارد:"واحد من أفضل اللاعبين في العالم، أحمل له الكثير من التقدير، أتمنى أن يستمر معنا لفترة طويلة، الطريقة التي نلعب بها تناسبه جداً".

وفي نهاية حديثه كشف زولا عن عدم خطورة إصابة المدافع الألماني أنطوني روديجير، ورفض الإفصاح عن موقف جاري كاهيل سواء بالبدء كأساسي أو الجلوس على دكة البدلاء.