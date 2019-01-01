زولا يُفسر غياب ساري عن الإعلام بعد التعادل مع بيرنلي

المدير الفني ترك مهمة الحديث لرجال الصحافة لمساعده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

امتنع ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن الظهور لرجال الصحافة عقب تعادل فريقه مع بيرنلي 2-2 في ختام الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي، تاركًا مهمة الإدلاء بتصريحات ما بعد المباراة لمساعده جانفرانكو زولا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشادات عنيفة بين الفريقين طُرد على أثرها ساري من مقاعد البدلاء، وفرط البلوز بهذا التعادل المخيب بفرصة الاستفادة من تعثر منافسيه في صراع حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال القادم.

زولا أوضح أن ساري يشعر بالإحباط ولذا لم يجد أن الوقت مناسب للحديث مع الإعلام، مضيفًا "ساري محبط جدًا، ولذا فضل عدم القدوم هنا. لقد طُرد وأعتقد أنه هوجم كذلك، لذا لم يشعر أنه الوقت المناسب للحديث معكم".

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أضاف "أعلم أنكم تريدون الحديث معه، لذا أعتذر منكم، ولكنكم تتفهمون الوضع بالتأكيد .. فهو محبط بسبب المباراة، ومحبط لأنه طُرد، ومحبط من أشياء أخرى. لقد فضل عدم القدوم".

"أعتقد أن شيئًا ما قيل له من مقاعد بدلائهم، لكن لا تسألوني ما هو بالتحديد. لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر لكننا سنرى ما يُمكننا فعله حيال ذلك".

وعن المباراة، أوضح زولا أنهم كانوا يريدون الفوز وفعلوا كل شيء ممكن لتحقيقه خاصة أنه كان سيُحدث فارقًا مهمًا في صراعهم للتأهل لدوري الأبطال القادم.

وأبدى المدرب استياءه من إهدار بيرنلي للوقت، موضحًا أنهم في تشيلسي لا يشعرون أن الدقائق الخمسة التي أضافها الحكم كوقت بدل الضائع كافية لتعويض كل الوقت المهدر من لاعبي بيرنلي.

وأخيرًا قال المدرب حول إمكانية التواصل مع اتحاد الكرة "أعتقد أن الأمر سيُتابع. ساري ليس سعيدًا أبدًا. نحن نتفهم أنها مباراة كرة قدم، وأنك قد تتلفظ بكلمات ما من فرط الانفعال، لكنه لم يكن سعيدًا أبدًا. إن كان ماوريتسيو ذلك، فهو على الأرجح شيء كان يمكن تجنبه".

يُذكر أن التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة من 35 مباراة، فيما يمتلك توتنهام نفس الرصيد لكن من 34 مباراة، بينما لدى آرسنال 66 نقطة ومانشستر يونايتد 64 نقطة من 34 مباراة أيضًا.