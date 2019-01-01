زولا: تدريب فريق به هازارد أمر ممتع

جيانفرانكو زولا نجم تشيلسي المعتزل والمدرب المساعد لماوريزيو ساري المدير الفني للفريق يشيد بالبلجيكي إيدين هازارد وما يقدمه من مستويات مؤخرًا.

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أشاد جيانفرانكو زولا نجم فريق تشيلسي السابق والمدرب المساعد الحالي لإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني للبلوز باللاعب البلجيكي إيدن هازارد.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن مشاهدة هازارد من مقاعد الفريق تعد متعة خاصة.

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وقال زولا: "هازارد لاعب مذهل، وجيد للغاية، ولديه إمكانيات لا يمكن تصديقها، وبالنسبة لي أراه يتحسن موسم بعد موسم وتطوره لا ينتهي".

وأضاف: "أنه من دواعي فخري أن أتواجد على الدكة أثناء لعبه للفريق، هو لاعب لديه القدرة على إحداث الفارق وإفادة الفريق بشكل واضح".

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وأكمل: "أنا سعيد أنه في طريقه لتحطيم رقم جديد بالنسبة له، ولا يمكنني أن أقول إنني أشعر بالمفاجأة من تحطيمه لتلك الأرقام".

جدير بالذكر أن هازارد يملك في الوقت الحالي 12 هدف و11 صناعة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي وفي طريقه لتحطيم رقمه السابق بـ 16 هدف وخمس صناعات.