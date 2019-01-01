زورك للاعبي دورتموند: لم نلعب كرة قدم أمام بايرن ميونخ!

المدير الرياضي لأسود الفيستيفاليا يطالب المدرب لوسيان فافر واللاعبين بتفسير ما حدث في "آليانز آرينا"

صب المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند مايك زورك جام غضبه على لاعبي الفريق، بعد السقوط المهين أمام بايرن ميونخ برباعية نكراء في قمة البوندسليجا التي جرت على ملعب "آليانز آرينا" مساء السبت.

وقال المسؤول البارز في "سيجنال ايدونا بارك" بعد المباراة "أشعر بخيبة أمل مريرة وأعرف ماذا أقول بسبب الفارق الكبير في الأداء. قد نخسر أي مباراة لكننا لم نفعل أي شيء".

وأضاف في حديثه بعد الهزيمة السادسة على التوالي أمام الغريم المحلي "بسبب الأخطاء جعلنا المباراة تبدو سهلة بالنسبة لبايرن ميونخ، لقد خرجنا تمامًا من المباراة وفي النهاية الأداء لم يكن جيدًا، بل علينا أن نعترف أننا لم نحضر المباراة".

وتابع فاصل الهجوم على اللاعبين "هذه ليست كرة قدم أبدًا، وهذه النقطة الأهم لأننا لم نقاتل، لكن بعد الدقائق العشر الأولى التي ارتكبنا فيها أخطاء تافه، لعبنا كرة قدم سيئة جدًا، ولم نستطع تحمل الضغط".

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



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وختم "ربما إذا سجل باكو ألكاثير لما ذهبت المباراة في هذا الاتجاه، لكن بالنسبة لي لا أستطيع شرح ما حدث، الإجابة عند اللاعبين، وأيضًا المدرب ينبغي عليه تفسير ما حدث".