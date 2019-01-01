زورك: لعبنا بشكل جيد أمام توتنهام والجماهير ستساعدنا فيما تبقى من الموسم

مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا رغم الخروج ويطالب بمساندة الجماهير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند عن سعادته بأداء الفريق أمام نظيره توتنهام في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن الفريق يستطيع البناء على ذلك الأداء الذي ظهر من جديد ليستمر بشكل جيد خلال الموسم الجاري.

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وقال زورك: "لقد حصلنا على 12 نقطة فقط من آخر سبع مباريات، لا يمكن لمثل هذا المعدل أن يكون مرضي بالنسبة لنا، يجب أن نكون أفضل وننطلق للأمام من جديد"."

وأضاف: "الشوط الأول لنا أمام فريق توتنهام كان رائع للغاية، يجب علينا أن نجعله المقياس الذي نلعب به كل المباريات المقبلة، وسنرى يوم السبت".

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وأكمل: "ما يحدث أمر طبيعي للغاية، فكل الفرق يكون لها فترة لا تحقق فيها النتائج المرجوة خلال الموسم، ونحن مررنا بها بالفعل".

واختتم تصريحاته: "تلك المشاهد التي رأيناها من الجماهير بعد مباراة توتنهام هي شيء استثنائي ورائع للغاية، هذا سيمنح الفريق الكثير من الشجاعة".