زورك: سانشو لن يرحل عن بروسيا دورتموند في الموسم المقبل

مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند يؤكد استمرار اللاعب جادون سانشو مع الفريق في الموسم المقبل ويحبط مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند أن فريقه لن يتخلى عن خدمات اللاعب جادون سانشو في نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك ونقلتها على لسانه صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن الفريق لا يفكر اطلاقًا في التخلي عن سانشو.

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وقال زورك: "كل ما تتحدثون عنه لا يزال بعيدًا للغاية عن وضع سعر لجادون سانشو، في ظل كل ما يقدمه من مستويات سواء معنا أو مع المنتخب".

وأضاف: "لكن كل ما يمكنني قوله أن رحيله سيكون صعب للغاية، حتى بالنسبة لأكبر الأندية في العالم، سانشو مستمر مع بروسيا دورتموند في الموسم المقبل".

وأكمل: "الموسم المقبل سيكون في صفوف بروسيا دورتموند كما قلت، لكن بكل تأكيد لن يكمل مسيرته كلها هنا حتى الاعتزال".

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جدير بالذكر أن سانشو يقدم مستويات طيبة للغاية رفقة دورتموند في الموسم الجاري وسجل لتوه هدفه الأول مع إنجلترا في الأسبوع الماضي.