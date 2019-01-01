زوران ماميتش: نسعى لاستمرار الانتصارات أمام الفيصلي

هل يواصل الهلال سلسلة انتصاراته مه ماميتش؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه مستعد لمواجهة الفيصلي، خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

زوران قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفيصلي يملك لاعبين بإمكانات فردية عالية، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصار، لاستمرار سلسلة الانتصارات".

ماميتش تابع: "سنخوض غدًا مباراة قوية جدًا، والفترة الحالية حاسمة، حيث نخض العديد من المباريات في مدة قصيرة".

وأردف: "استطعنا استثمار المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، في إراحة بعض العناصر، والفريق يضم لاعبين بإمكانات فنية عالية".

📃 🗣 أبرز ما ذكره المدير الفني "زوران ماميتش" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء #الهلال_الفيصلي#انفوجرافيك_الهلال#الهلال pic.twitter.com/yNzaPwYuPm — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 28, 2019

المدرب الكرواتي واصل: "نعمل على الظهور بشكل قوي، لكسب جميع المباريات، ولدينا عمل شاق، وكل مبارياتنا مهمة".

واختتم زوران ماميتش تصريحاته قائلًا: "عودة عبد الله عطيف ونواف العاب إلى التدريبات، خلال فترة بين 14 يومًا إلى 21 يومًا".

الهلال سيواجه الفيصلي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.