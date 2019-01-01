زوران ماميتش: الوحدة يمتلك فريقًا قويًا ولكننا سنلعب للفوز

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه سيدخل مباراة الوحدة من أجل تحقيق الفوز.

الهلال سيواجه الوحدة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نعلم جيدًا أن الوحدة يملك فريقًا جيدًا، ولكننا سنلعب من أجل الفوز".

المدرب الكرواتي تابع: "مهمتنا هي إعداد الفريق في الفترة القصيرة التي تفصل مبارياتنا، وذلك من خلال التدريبات الاسترجاعية".

زوران مدرب الهلال يُدرك تمامًا أهمية مباراة الوحدة 👇



"تفكيري منصب نحو مباراة الغد، ولا أفكر حالياً في جدولة مباريات الفريق".💬

(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/U6fpnNqg20 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 7, 2019

زوران ماميتش أردف: "الأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ومن الممكن أن يشاركوا غدًا".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "تفكيري منصب نحو مباراة الغد، ولا أفكر حاليًا في جدولة مباريات الفريق".

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الهلال متصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 35 نقطة.