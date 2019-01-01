زوران ماميتش: الإرهاق وراء تعادلنا مع الوحدة

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن الإرهاق وضغط المباريات تسبب في تعادل فريقه أمام الوحدة بالدوري السعودي.

ماميتش قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الوحدة: "فريق الوحدة لعب بطريقة جيدة في منطقة الوسط، وهو ما أفقدهم جزءًا من التركيز خلال أجزاء كثيرة من المباراة".

المدرب الكرواتي تحدث عن التبديلات التي أجراها، حيث قال: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر، وبافيتيمبي جوميس لم يكن في يومه، وكاريلو انخفض مستواه قبل تغييره".

وأشار مدرب الهلال إلى أنه يمتلك لاعبين جاهزين على مقاعد البدلاء، وتم الاستعانة بهم خلال المباراة.

بعد دخوله نادي المائة.. 10 من أفضل أهداف السومة في الدوري السعوديhttps://t.co/xGhGZ1WaTB pic.twitter.com/ld6AbY17D6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

زوران ماميتش تابع: "تحدثت مع جوميس عقب لقاء العين، وعرفت أنه يعاني من الإرهاق بسبب تقارب المباريات، واستمرار سالم الدوسري بسبب امتلاكه قوة فردينة وبدنية".

واختتم ماميتش تصريحاته متحدثًا عن سالم الدوسري حيث قال: "هو لاعب يخدم الفريق ويساعد في الدفاع".

بعد المئوية - ما هي أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من عمر السومة

الهلال تعادل مع الوحدة بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.