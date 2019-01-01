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كأس خادم الحرمين الشريفين

زوران ماميتش: إيماننا بأنفسنا سبب الفوز أمام الاتفاق

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الهلال
الهلال تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أرجع الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، فوز فريقه أمام الاتفاق إلى عدة عوامل، متوجهًا بالشكر إلى جمهور الزعيم.

الزعيم حقق فوزًا صعبًا أمام الاتفاق في الأشواط الإضافية بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكتب زوران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالعمل الشاق والإيمان بالنفس وعدم الاستسلام هم ما قادونا لنصف نهائي كأس الملك، مبروك للاعبين على الفوز الصعب، لكن مستحق، شكرًا للجماهير على دعمهم لنا".

ومن المقرر أن يلتقي الموج الأزرق، بالتعاون في نصف النهائي، المنتظر إقامته في 27 من إبريل الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية.

وتأهل التعاون بتحقيق فوز سهل أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، في ربع النهائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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