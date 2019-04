زوران ماميتش: إيماننا بأنفسنا سبب الفوز أمام الاتفاق

أرجع الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، فوز فريقه أمام الاتفاق إلى عدة عوامل، متوجهًا بالشكر إلى جمهور الزعيم.

الزعيم حقق فوزًا صعبًا أمام الاتفاق في الأشواط الإضافية بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب زوران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالعمل الشاق والإيمان بالنفس وعدم الاستسلام هم ما قادونا لنصف نهائي كأس الملك، مبروك للاعبين على الفوز الصعب، لكن مستحق، شكرًا للجماهير على دعمهم لنا".

