زوران ماميتش: أشكر العين ولكنني سألعب للفوز وبداية مميزة

مدرب الهلال يؤكد على أنه سيلعب من أجل الانتصار على العين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه والعين الإماراتي دائمًا لا يخسرا على أرضهما في المواجهات المباشرة بينهما، ويسعى لتحقيق الفوز لبداية مميزة.

وقال زوران خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لقد عملت في العين لمدة موسمين، وأعرف لاعبيه جيدًا، وهم يعرفونني جيدًا كما يعرفون الهلال، ولا يوجد أسرار والأمور مفتوحة لكل الأطراف".

زوران ماميتش تابع: "أنا واثق في فريقي وأحترم العين الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال، والمباراة تحتمل العديد من الأمور حول النتيجة".

المدرب الكرواتي أردف: "أشكر جماهير العين الإماراتي وكل القائمين على النادي، على مساندتهم لي طوال تواجدي هنا، وسألعب من أجل الفوز، ولكنني أتمنى لهم حظ سعيد في المستقبل".

جيوفينكو يحصد أفضل لاعب في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي، وفقًا لاختيار جماهير جول.🇮🇹 pic.twitter.com/zQ5ooEzz0j — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 4, 2019

ماميتش تحدث عن ضغط المباريات حيث قال: "روزمانة مبارياتنا مرهقة، ولكن يجب علينا التحضير لكل مباراة، ومراجعة فترة الاسترجاع البدني، خوفًا من الإرهاق".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "نتائج الهلال جيدة خلال هذه الفترة، وتساعدنا على التحضير بشكل جيد".

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الهلال سيحل ضيفًا على العين الإماراتي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد.