زوران ماميتش: أراهن على نواف العابد وإدوارد جاهز للديربي

ماميتش يتحدث عن لاعبيه قبل لقاء أحد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن مواجهة أحد بالدوري السعودي، ستكون مهمة للغاية للفريقين.

وقال ماميتش خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن لا نعاني أي ضغط، بالرغم من تقليص الفارق مع النصر إلى نقطة واحدة، لأن هدفنا هو التتويج بالدوري".

المدرب الكرواتي تابع: "البرازيلي كارلوس إدواردو جاهز لمواجهة أحد، ولكنني لن أغامر به ليكون جاهزًا للديربي أمام النصر".

ماميتش أبدى إعجابه بلاعبه نواف العابد، حيث قال: "أنا أراهن على نواف العابد لفترات طويلة، لأنه لاعب مميز ويجب أن يكون مستعدًا للمشاركة".

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

وتابع: "يجب على نواف العابد أن يفهم بأن عودته القوية ستكون بينه وبين نفسه، لأن حالته مع الإصابات ليست مريحة لنا وله وهو لاعب مذهل عندما يكون جاهزًا".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "أمتلك فريق متكامل على أعلى مستوى، وهدفنا إنهاء الدوري بالتتويج به.

ويواجه الهلال نظيره أحد مساء السبت المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع الـ24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.