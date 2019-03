زوران: هذه هي كرة القدم وسنعود للمنافسة

وجه الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، رسالة إلى جمهور الزعيم عقب خسارة الديربي، مؤكدًا أن فريقه سيعود للمنافسة من جديد.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام العالمي أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الكرواتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الصعب إيجاد كلمات عقب مباراة كالتي خضناها، لكن هذه هي كرة القدم، وسنركز على المباراة المقبلة".

وأضاف: "أؤكد أنني وفريقي سنقدم أفضل ما لدينا حتى نعود للمنافسة ولتقديم ما يستحقه الجمهور من انتصارات وبطولات".

Its hard to find words after a game like we had but this is football and we are already focused on our next game.

I know that my team and me will give everything we can to get back on the track and to give our fans what they deserve - wins and trophies. 💙#Alhilal pic.twitter.com/GtPOBVfEc0