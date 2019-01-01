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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

زوران: هذه هي كرة القدم وسنعود للمنافسة

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الهلال تلقى الهزيمة أمام النصر وخسر الصدارة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، رسالة إلى جمهور الزعيم عقب خسارة الديربي، مؤكدًا أن فريقه سيعود للمنافسة من جديد.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام العالمي أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب الكرواتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الصعب إيجاد كلمات عقب مباراة كالتي خضناها، لكن هذه هي كرة القدم، وسنركز على المباراة المقبلة".

وأضاف: "أؤكد أنني وفريقي سنقدم أفضل ما لدينا حتى نعود للمنافسة ولتقديم ما يستحقه الجمهور من انتصارات وبطولات".

الهزيمة أضاعت الصدارة من الهلال ليتجمد رصيده عند النقطة 57 نقطة، بينما اعتلاها العالمي لأول مرة الموسم الجاري بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم.

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