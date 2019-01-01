زوران: الهلال ومانشستر سيتي في العالم المستمران في المنافسة على كل البطولات

الهلال على موعد مع نهائي البطولة العربية يوم الخميس القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال على ان التاريخ سيتذكر فقط من وصل لنهائي بطولة زايد للأندية، ولن يتذكر من لعب بشكل أفضل في المباريات.

وحجز الهلال مقعده في نهائي البطولة، بعد تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح، في إياب نصف النهائي بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في مجموع إطار مباراتي الذهاب والإياب.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "صعبنا المباراة على أنفسنا منذ بدايتها، ولكن التاريخ لن يتذكر من لعب جيداً، ولكن سيتذكر فقط من وصل للنهائي".

وواصل: "يبدو أننا سنلعب كل البطولات هذا الموسم بالطريقة الأصعب، في العالم كله ناديان فقط مستمران في المشاركة على كل البطولات، هما الهلال ومانشستر سيتي".

وتابع: " لابد من أن نمتلك قوة ذهنية لأن لدينا العديد من المباريات ولا يوجد بينها فترة تجعلك تتمرن بأريحية، لا بد أن نتكاتف من أجل تخطى الصعاب".

💬- زوران يطالب الجماهير بالصبر على الفريق. pic.twitter.com/3pwWqmKwlD — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: " وصلت للهلال والفريق يمر بأصعب جدول في الموسم، ولكن المهم اننا نحقق الانتصارات حتى وان كانت صعبة".

الجدير بالذكر أن الهلال، سيواجه النجم الساحلي مساء الخميس القادم في المباراة النهائية، على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.