زوران: اسألوا اللاعبين عن سبب الخسارة وطرد كنو كان مؤثرًا

مدرب الهلال يتحدث عن سبب الخسارة من النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن طرد محمد كنو لاعب وسط فريقه، في مباراة ديربي الرياض، تسبب أثر بشكل كبير على أداء فريقه.

زوران قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طرد كنو كان مؤثرًا، لأنه لاعب طويل واستطاع إخراج العديد من الكرات العرضية".

المدرب الكرواتي تابع: "يجب أن تسألوا اللاعبين عن سبب الخسارة من النصر، والدوري السعودي سيبقا أولوية بالنسبة لنا".

🌀-زوران: طرد كنو آثر كثيرًا على الهلال، اللاعب كان طويل القامة وأخرج الكثير من الكرات العرضية. pic.twitter.com/GB4Gmlm9hh — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 29, 2019

ماميتش واصل: "أخرجت الفرنسي بافيتيمبي جوميس، المدير الفني للهلال، بسبب شعوره ببعض الآلام".

واختتم مدرب الهلال تصريحات، مشددًا على أن فريقه سيلعب باقي مباريات الدوري كأنها مباريات نهائية، وسيلعب من أجل الفوز فقط، لأن الدوري لم يضيع - على حسب وصفه -.

النصر حقق الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما في ديربي الرياض بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.