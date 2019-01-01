زوجة هازارد تبحث عن منزل للعائلة في مدريد!

النجم البلجيكي إدين هازارد اقترب من الانتقال إلى الميرنجي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف تصرف زوجة اللاعب الدولي البلجيكي إدين هازارد عن نيته الانتقال لفريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة دون بالون.

حيث أن زوجة اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا توجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل البحث عن منزل جديد للعائلة والانتقال له.

هازارد يرد على أنباء انتقاله لريال مدريد بكلمة واحدة!

وكان هازارد النجم الحالي لفريق تشيلسي قد اعترف في أكثر من مناسبة أنه يحبم بالانتقال إلى صفوف الميرنجي والتدرب تحت إشراف المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان هازارد قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب قيادته لمنتخب بلاده بلجيكا للحصول على برونزية كأس العالم روسيا 2018 في أفضل إنجاز كروي في تاريخ منتخب الشياطين الحُمر.

ولكن النادي اللندني تمسك بالإبقاء على اللاعب داخل قلعة ستامفورد بريدج رغم اعترافه بأن اللعب لصالح ريال مدريد هو حلم يراوده منذ الطفولة.