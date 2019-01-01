زوجة ناينجولان تعلن إصابتها بالسرطان

اللاعب البلجيكي يواجه أزمة جديدة وهذه المرة شخصية

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت كلاوديا لاي زوجة النجم البلجيكي رادجيا ناينجولان نجم روما السابق وإنتر الحالي عن إصابتها بمرض السرطان مؤخرًا.

جاء هذا في بيان نشرته كلاوديا ناينجولان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وأكدت من خلاله أنها قد بدأت بالفعل رحلة العلاج الكيميائي.

وكتبت كلاوديا: "خلال الشهر الماضي اكتشفت أنني كنت أعيش في كابوس، كنت أتمنى لو كان كابوسًا، وتمنيت لو أن ذلك اليوم لم يأت أبدًا".

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وأضافت: "بداية من اليوم بدأت فصل جديد في حياتي، العلاج الكيميائي، ومن كان يتخيل أنني في وقتًا ما أخشى أن أبدأ يوم جديد".

وأكملت: "لا أملك سوى نسيان الدموع والذهاب لمقاتلة ذلك الوحش القبيح، وتمني الحظ السعيد لكل من يعيش نفس الكابوس، لا تفقدوا ابتسامتكم أبدًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية رحيل ناينجولان عن إنتر في ظل مفاوضات الأخير مع برشلونة لضم أرتورو فيدال.

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