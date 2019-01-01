زوجة كاسياس: ربما يغادر المستشفى يوم الإثنين

تعرف على تصريحات سارا كاربونيرو حول كاسياس

أكدت سارا كاربونيرو، زوجة حارس بورتو إيكر كاسياس، أنّ الأخير يتحسن في المستشفى وقد يغادر يوم الإثنين المقبل.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق البرتغالي وأجرى عملية جراحية.

وقالت سارا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "إيكر هادئ، إنّه بحالة جيدة ولكن يحتاج للاستمرار لعدة أيام في المستشفى وأعتقد أنّه سيغادر يوم الإثنين ويعود للمنزل".

التقارير الطبية أشارت إلى أنّ كاسياس يحتاج للراحة لفترة بين شهرين إلى ثلاثة دون لعب كرة القدم قبل تحديد إن كان سيعتزل من عدمه.

كل شيء تحت السيطرة هنا 👊



إيكر يطمئن الجميع 🙏❤️ pic.twitter.com/oZZkMt7Qps — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وكان الطبيب الشخصي للحارس قد أبدى تخوفه من عودة الأزمة حال استمر كاسياس في الملاعب ونصحه بالاعتزال.

جدير بالذكر أنّ جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، تواصل مع إدارة بورتو للاطمئنان عن سلامة بطل كأس العالم 2010.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.