زوجة فالفيردي تهاجم مبابي: الأفضل يأتون في صمت ويحصدون الكرة الذهبية!

تواصل هجوم المنتسبين إلى نادي ريال مدريد الإسباني على الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

مبابي، وبعد أن كان قاب قوسين من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، قرر الاستمرار في "حديقة الأمراء" ليتسبب في صدمة قاسية للنادي الملكي وجماهيره حول العالم.

عدد من لاعبي ريال مدريد شنوا هجومًا مبطنًا على مبابي، ولعل أبرز رسالة عتاب كانت من كريم بنزيما، الذي استعان بنجم الراب توباك لتوجيه رسالة تتهم زميله في منتخب فرنسا بالخيانة.

لكن يبدو أن الهجوم لم يتوقف على لاعبي ريال مدريد، بل امتد إلى زوجاتهم، بعد أن انتقدت مينا بونينو زوجة فيديريكو فالفيردي الضجة التي صاحبت مبابي حتى تجديد عقده.

وكتبت بونينو عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أفضل اللاعبين يأتون إلى الفريق في صمت، ويحصلون حتى على الكرة الذهبية".

يذكر أن مبابي نشر رسالة اعتذار إلى ريال مدريد بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مبابي: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة".

وأضاف: "أعرف خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، سأشاهده من المنزل في باريس".

ومن المقرر أن يعقد مبابي مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الإثنين، مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للحديث عن التجديد المثير للجدل.

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