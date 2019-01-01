زوجة تياجو تدفعه للعودة إلى برشلونة

ما دور زوجة تياجو ألكانتارا في إمكانية عودة اللاعب إلى برشلونة؟

تخطط زوجة تياجو ألكانتارا، جوليا فيجاس، لإقناع اللاعب بالعودة إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

تياجو رحل عن برشلونة في 2013 منضمًا إلى بايرن ميونخ وكان قريبًا من العودة في يوليو الماضي.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ تياجو لا يمانع العودة في الموسم المقبل وخاصة مع قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها.

وأشارت إلى أنّ اللاعب ذو الأصول البرازيلية سبق وأكد أنّ رحيله عن النادي الكتالوني جاء بحثًا عن دقائق لعب أكثر بعد غيابه عن المشاركات مما يعني إمكانية موافقته الآن على العودة.

مشاهد اعتدنا عليها في الديربي 💁‍♂️ pic.twitter.com/DMWfJKZhyu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ويحاول جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بجانب أخاه رافينيا إقناع تياجو بالانتقال إلى البلوجرانا، كما أنّ زوجته من كتالونيا وترغب في العودة إلى موطنها.

وحقق ألكانتارا 12 بطولة في 6 مواسم قضاها رفقة بايرن ميونخ.