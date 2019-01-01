زوجة إيكاردي تستبعد انتقاله للبريميرليج!

واندا نارا زوجة ووكيلة إيكاردي تنفي احتمالية انتقاله للدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفت واندا نارا زوجة لاعب إنتر ميلان ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله إمكانية انتقاله إلى أحد أندية البريميرليج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد ارتبط اسمه بالانتقال لأحد كبار الدوري الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني، وذلك على إثر عدم تجديد عقده مع النيراتزوري وسحب شارة القيادة منه.

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وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع إيكاردي، قبل أن تنفي زوجته هذه الأخبار في حديث تليفزيوني.

وقالت واندا: "إيكاردي سيبقى في إيطاليا، لا يزال يحرز الأهداف وأحد أفضل المهاجمين في الكالتشيو، حاليًا هو يتحلى بهدوء أكثر من السابق ويتمتع بعلاقة رائعة مع زملائه بالفريق، وهذا يظهر في معانقته لهم بعد كل مباراة، بالتأكيد سيبقى في إيطاليا الموسم المقبل".

يذكر أن الصحافة الإيطالية كانت قد تحدثت عن احتمالية انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها باولو ديبالا للنيراتزوري.