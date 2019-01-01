زوبيزاريتا يقترب من أرسنال!

أرسنال يسعى لإنهاء صداع مقعد المدير الرياضي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب الإسباني أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لمارسيليا، من الرحيل عن منصب المدير الرياضي للفريق الفرنسي.

ويعد أرسنال الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة لإيجاد من يتواجد في منصب الفريق اللندني.

وكان أرسنال يضع عينه على الإسباني، مونشي الذي رحل عن روما وقرر العودة لإشبيلية مرة أخرى.

ويعد المدير الرياضي لمارسيليا من الأسماء المرشحة في تولي المنصب بأرسنال، من أجل مهمة التعاقدات في الصيف المقبل.

وحسب ليكيب الفرنسية، فأن حارس برشلونة السابق، يسعى للخروج من فريق الجنوب الفرنسي، حيث يشعر بأنه في الظل خلف المدير الفني رودي جارسيا.

ميسي هو اللاعب الوحيد في دوريات أوروبا الخمس الكبرى الذي سجل +6 أهداف من ركلات حرة مباشرة في مواسم متتالية منذ 2006/07.. 🎩 pic.twitter.com/UyloBqTzvK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

حيث يرى أن مهامه يتم تقليصها مع تواجد المدير الفني الفرنسي.

وسيكون الإسباني البالغ 57 عامًا، الأقرب للمهمة، بعد فشل ضم مونشي وصعوبة ضم مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس الهولندي.