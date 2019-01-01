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الدوري الإنجليزي الممتاز

زوبيزاريتا يقترب من أرسنال!

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Getty Images
أرسنال يسعى لإنهاء صداع مقعد المدير الرياضي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب الإسباني أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لمارسيليا، من الرحيل عن منصب المدير الرياضي للفريق الفرنسي.

ويعد أرسنال الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة لإيجاد من يتواجد في منصب الفريق اللندني.

وكان أرسنال يضع عينه على الإسباني، مونشي الذي رحل عن روما وقرر العودة لإشبيلية مرة أخرى.

ويعد المدير الرياضي لمارسيليا من الأسماء المرشحة في تولي المنصب بأرسنال، من أجل مهمة التعاقدات في الصيف المقبل.

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وحسب ليكيب الفرنسية، فأن حارس برشلونة السابق، يسعى للخروج من فريق الجنوب الفرنسي، حيث يشعر بأنه في الظل خلف المدير الفني رودي جارسيا.

حيث يرى أن مهامه يتم تقليصها مع تواجد المدير الفني الفرنسي.

وسيكون الإسباني البالغ 57 عامًا، الأقرب للمهمة، بعد فشل ضم مونشي وصعوبة ضم مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس الهولندي.

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