"زنجيّ قذر يستحق أن يباع في ليبيا!".. 2000 يورو غرامة على شاب أهان مبابي

إهانات عنصرية تم توجيهها لنجم الكرة الفرنسية

حكم على شاب فرنسي يبلغ من العمر 19 عامًا بغرامة قدرها 2000 يورو مع إيقاف التنفيذ بسبب إهانات عنصرية وجهها لكيليان مبابي إبان تضييعه ركلة جزاء لمنتخب بلاده فرنسا أمام سويسرا حين خرج الديوك من يورو 2020.

ونشر هذا الطالب تغريدة تضمنت إهانات عنصرية لمبابي، في يونيو 2021.

تغيب الطالب عن جلسة صدور القرار وأدين أيضًا بالتحريض على الكراهية العنصرية وانتحال هوية غير حقيقية لتوجيه إهانات عبر حساب مزيف وصورة مستخدم آخر.

كانت التغريدة تتضمن الكلمات الآتية: "هذا الزنجي القذر يستحق أن يجلد مئة جلدة ويعاد بيعه في ليبيا".

واعترف الشاب بعد تعقب التغريدة ومصدرها ولكنه نفى تعمد التحريض على الكراهية، وإنما كان يستهدف "تفاعل المستخدمين" على حد تعبيره.

ووفقًا لموقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي، فإن الشاب ذا الأصول العربية والذي يدعى "كريم" لا يدعمه أي عنصر دفاع، خصوصًا بعد إثبات أنه انتحل حسابًا كاذبًا بهدف الإفلات من العقاب.

الادعاء طالب بحبسه 6 أشهر، لكن المحكمة خفضت العقوبة لأنه يعيش مع والديه في باريس ولديه سجل جنائي نظيف.

وقد حكم عليه بخلاف الغرامة الموقف تنفيذها بدفع يورو واحد كتعويضات، و1000 يورو لبعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية.