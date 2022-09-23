حالة مختلفة في تدريبات الألبيسيليستي

دخل نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في مشادة مازحة مع زميله في منتخب الأرجنتين رودريجو دي بول بينما كان الاثنان يمزحان خلال تدربيات الألبيسيليستي أثناء فترة التوقف الدولي التي يخوض فيها الأرجنتينيون مباراة ودية أمام هندوراس ليلة الجمعة.

التقط الفيديو الذي تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي خلال تدريبات المنتخب الوطني في ميامي وهم يستعدون لمواجهة هندوراس.

الفيديو كان يوضح أن ميسي ودي بول يتواجهان لفظيًا بشكل مازح، قبل أن تلتقط الكاميرات لغة شفاه لاعب وسط أتلتيكو مدريد الذي كان يقول لقائد الألبيسيليستي بوضوح: "هل أنت غبي يا ليو؟".

ليس هذا فقط، بل إنه صفعه بوضوح أمام الكاميرات قبل أن يتدخل زميلهما لياندرو باريديس مازحًا ويعود الثلاثة إلى التدريبات.

تعبر تلك المشادة المازحة عن الحالة المعنوية العالية التي تلف معسكر الأرجنتين، في فترة جيدة لمنتخب التانجو خصوصًا في أعقاب التتويج ببطولة كوبا أمريكا في عام 2021.

الثلاثي "ميسي – دي بول – باريديس" مقربون إلى بعضهم البعض للغاية بشكل خاص، وذلك منذ استدعاء دي بول للمرة الأولى في 2018، وكون الثلاثة من العناصر الأساسية في المنتخب الذي أعاد التانجو لمنصات التتويج بعد طول غياب.