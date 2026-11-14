زميل رونالدو السابق يدلي بشهادته في حوار لجول.. جدل الاعتزال ودموع نهائي اليورو وما لا يعرفه الجمهور عن الأسطورة

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أدريان سيلفا نجم منتخب البرتغال السابق يفتح قلبه لجول ويتحدث عن جوانب خفية تكشف الوجه الآخر لشخصية كريستيانو

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احترام رونالدو داخل المنتخب ليس موضع شك.. والبرتغال ستظل مدينة له إلى الأبد

كريستيانو كان يتمنى توديع الجماهير من الملعب.. ولا أعتقد أنه سيدرّب البرتغال مستقبلًا

رونالدو ليس مغرورًا.. وهذا الجانب الخفي في شخصيته

لا يمكن تعويض لاعب مثله بسرعة.. وهذا الثلاثي يستحق شارة قيادة البرتغال

لم يكن عبئًا على المنتخب في آخر سنواته.. لكن إيقاع كرة القدم لا يرحم

بينما يستعد المنتخب البرتغالي لخوض أول مباراة له في حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو، يفتح "جول" صفحات من ذاكرة أحد أبرز زملاء الأسطورة البرتغالية السابقين، عبر حوار خاص ومطول مع أدريان سيلفا، لاعب الوسط الذي تقاسم مع "الدون" سنوات من الرحلة الدولية، وتوج إلى جواره بأغلى إنجاز في تاريخ كرة القدم البرتغالية، كأس أمم أوروبا 2016.

ويأتي الحوار قبل ساعات من مواجهة البرتغال ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، والتي ستكون أول اختبار للمنتخب دون قائده التاريخي، بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، منهيًا مسيرة امتدت لأكثر من عقدين بقميص منتخب بلاده.

وخاض أدريان سيلفا 26 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي بين عامي 2014 و2018، وشارك رونالدو في 16 مباراة منها، وكان أحد أفراد الجيل الذي قاد البرتغال إلى لقب يورو 2016.

وبدأ سيلفا مسيرته مع سبورتينج لشبونة، حيث تحول إلى أحد قادة الفريق، قبل خوض تجارب احترافية في إنجلترا مع ليستر سيتي، وفرنسا مع موناكو، وإيطاليا مع سامبدوريا، إلى جانب محطات أخرى في البرتغال والإمارات.

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وفي شهادته لـ"جول"، يتناول سيلفا قرار رونالدو بإنهاء مشواره الدولي، وموقفه من الجدل المحيط بعلاقته بالمدرب جورجي جيسوس، وما إذا كان الاعتزال نهائيًا، فضلًا عن مستقبل المنتخب البرتغالي واللاعب الأقرب لقيادته في المرحلة المقبلة.

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كما يكشف جوانب أقل ظهورًا من شخصية رونالدو داخل غرفة الملابس، متحدثًا عن طريقة تعامله مع اللاعبين الشباب، واهتمامه بزملائه وأفراد الجهاز المعاون، ومفسرًا كيف اكتسب مكانته الاستثنائية بفضل التزامه وعمله، لا بمجرد نجوميته.

وفي المقابل، يتوقف عند واحدة من أكثر لحظات مسيرتهما تأثيرًا: نهائي يورو 2016، حين غادر رونالدو الملعب باكيًا بسبب الإصابة، بينما كان سيلفا من أقرب اللاعبين إليه في تلك اللحظات، في مشهد وثقته الكاميرات.

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ويعود سيلفا، بعد مرور 10 سنوات على تلك الليلة التاريخية، إلى تفاصيل الحديث الذي دار بينهما، وتأثير خروج القائد على زملائه، كاشفًا كيف تحولت دموع رونالدو من لحظة ألم إلى مصدر إضافي لتحفيز البرتغال نحو اللقب الأوروبي.

وإلى نص الحوار:

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لعبت في عدة دوريات أوروبية وخضت تجارب مختلفة في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال قبل الانتقال إلى الإمارات. أي تجربة غيّرتك أكثر على المستويين الشخصي والمهني، وهل هناك قرار في مسيرتك تتمنى لو اتخذته بشكل مختلف؟

نشأتي والسنوات التي قضيتها كقائد في سبورتينج لشبونة شكّلت شخصيتي، لكن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ثم اللعب في إيطاليا وفرنسا منحني نضجًا تكتيكيًا وشخصيًا هائلًا.

إذا كان بإمكاني تغيير شيء واحد، فسيكون الطريقة التي جرت بها عملية انتقالي إلى ليستر سيتي. كانت تلك الأشهر التي قضيتها خارج الملعب بسبب 14 ثانية (عقب إغلاق نظام الانتقالات الدولي التابع لفيفا) اختبارًا نفسيًا صعبًا للغاية، رغم أنها جعلتني أقوى بكثير من الناحية الذهنية.

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انضممت إلى ليستر بعد تتويجه التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي، لكنك عايشت الفريق في مرحلة مختلفة تمامًا عن حقبة التتويج. ما الذي كان قد تغير داخل النادي عندما وصلت، وهل شعرت بأن الفريق فقد بعض الروح والشخصية اللتين ساهمتا لاحقًا في هبوطه؟

عندما وصلت، كان ليستر يمر بالفعل بفترة انتقالية طبيعية بعد الفوز باللقب. كان إنجاز 2016 قائمًا على كيمياء لا يمكن تكرارها وعلى رغبة جماعية محددة جدًا. مع مرور الوقت، تغيرت التوقعات، ورحل بعض العناصر الأساسية، وبدأ النادي يبحث عن هوية لعب جديدة.

لن أقول إن الشخصية أو الطموح قد اختفيا، لكن علينا أيضًا أن نضع في الاعتبار أنك تلعب في أكثر دوري تنافسية في العالم، وما حققه ليستر من الصعب جدًا تكراره.

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كنت أحد اللاعبين المهمين للبرتغال خلال الأدوار الإقصائية ليورو 2016 بعد عدم مشاركتك في دور المجموعات. كيف تعاملت نفسيًا مع هذا التغيير، وهل شعرت وقتها بأنك أثبت شيئًا لأولئك الذين شككوا في قدراتك؟

بهدوء وتركيز كبيرين. في المراحل الأخيرة من بطولة دولية، يكون الجميع مهمًا، بمن فيهم الموجودون على مقاعد البدلاء. كان المدرب فرناندو سانتوس واضحًا جدًا معنا عندما قال: سنحتاج إلى الجميع.

عندما جاءت الفرصة أمام كرواتيا، تعاملت معها بشعور بالمسؤولية، وليس بحاجتي إلى إسكات منتقديّ. في أعلى مستويات كرة القدم، تترك أداءك على أرض الملعب يتحدث عنك، وتعمل من أجل الفريق.

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ننتقل إلى ملف اعتزال كريستيانو رونالدو دوليًا، لو كنت في مكانه، هل كنت ستتخذ هذا القرار بعد الخلاف مع جورجي جيسوس، أم كنت ستفصل خلافك مع المدرب عن علاقتك بالمنتخب والجماهير، وتواصل حتى كأس العالم 2030؟

هذه قرارات شخصية للغاية، وتنطوي على قدر هائل من التعقيد الشخصي. أعرف المدرب جورجي جيسوس جيدًا، بعد أن عملت معه، وأعرف احترافيته والمعايير العالية التي يضعها في عمله.

عندما تجتمع شخصيات قوية وناجحة بهذا الشكل، فمن المفهوم تمامًا أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول الطريق إلى الأمام.

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بالنسبة لي، ليس من موقعي الحكم على القرارات أو الانحياز إلى طرف. يجب أن يكون هناك احترام مطلق لاختيار كريستيانو وإعجاب بكل ما حققه بقميص البرتغال.

رونالدو تحدث عن "وعود لم تُحترم" في خلافه مع جيسوس، بينما نفى المدرب أن يكون مسؤولًا عن قرار الاعتزال. من خلال خبرتك داخل المنتخب، كيف ترى تأثير العلاقة بين اللاعب والمدرب على قرارات بهذا الحجم، وهل يمكن أن تصل الأمور إلى نقطة يصبح معها استمرار اللاعب مستحيلًا، حتى لو كان لا يزال قادرًا على العطاء؟

في كرة القدم على مستوى النخبة، تتعامل يوميًا مع أعلى درجات المتطلبات. يسعى المدربون والاتحاد دائمًا إلى اتخاذ أفضل القرارات من أجل النجاح الجماعي للبرتغال، بينما يمتلك اللاعبون الكبار أيضًا وجهات نظرهم الخاصة.

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عندما تتصادم وجهتا نظر مختلفتان، فهذا جزء من الرياضة ولا يقلل من قيمة أي شخص. الشيء الأهم هو أن يسود الاحترام المتبادل دائمًا، إلى جانب الاعتراف بأن كل من شارك في الأمر قدم أفضل ما لديه من أجل كرة القدم البرتغالية.

هل تعتقد أنه وصل إلى مرحلة شعر فيها بأنه لم يعد يحظى بالمكانة نفسها داخل المنتخب البرتغالي، أو أن وجوده لم يعد محل ترحيب كامل من اللاعبين والجهاز الفني؟

سيظل الحب والتقدير لكريستيانو داخل المنتخب البرتغالي أمرًا لا جدال فيه، سواء بين زملائه أو الجهاز الفني أو هيكل الاتحاد بأكمله. ما يحدث هو مرور طبيعي للوقت، وهو ما يجلب ديناميكيات تكتيكية جديدة إلى أي فريق في العالم.

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مكانة كريستيانو والاحترام الذي يحظى به لم يكونا موضع شك على الإطلاق. إرثه لا يمكن المساس به بالنسبة لكل برتغالي.

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رونالدو قال في أكتوبر إنه لا ينوي الاعتزال الدولي وسيظل متاحًا بعد انتهاء فترة إيقافه، لكنه أعلن اعتزاله بعد ذلك بفترة قصيرة. ما الذي يمكن أن يدفع لاعبًا بهذه العقلية، وبعد هذا الارتباط العميق بالمنتخب، إلى تغيير موقفه بهذه السرعة؟

كريستيانو منافس بالفطرة. إنه يعيش ويتنفس كرة القدم بكثافة نادرة، ويسترشد بقلبه. عندما يفكر رياضي بهذا الحجم ويشعر أن اللحظة المناسبة قد حانت لإغلاق فصل وفتح الطريق أمام فصل جديد، فيجب فهم هذا القرار واحترامه أكثر من تحليل التوقيت الدقيق للإعلان، ما سيتذكره التاريخ هو أكثر من عقدين من الالتزام الكامل مع المنتخب البرتغالي.

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بالنظر إلى العلاقة بينكما، هل تحدثت معه بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي؟

لم نتحدث في هذا الأمر، لكن من المهم منح كريستيانو مساحة بعد قرار بهذه الأهمية، وهو القرار الذي حظي بهذا القدر الكبير من الاهتمام الإعلامي. الشعور الذي أشاركه معه، والذي يشاركه كل زميل، هو الامتنان والفخر العميقان بكل ما حققناه معًا. كريستيانو يعرف مقدار المودة التي نكنها له والمكانة الفريدة التي يحتلها في تاريخ بلدنا.

هل تعتقد أن الطريقة التي انتهت بها مسيرته الدولية لا تتناسب مع حجم ما حققه للبرتغال، وهل كان يستحق وداعًا مختلفًا بمباراة أخيرة أمام جماهير بلاده مثلما حدث مع ميسي؟

أعتقد أن الجميع كان يود رؤية كريستيانو يودع على أرض الملعب، باعتباره الأسطورة التي هو عليها، وبالنظر إلى كل ما فعله من أجل البرتغال. لا شك لدي في أنه كان يريد هو نفسه أن ينهي مسيرته على أرض الملعب. لكننا لا نستطيع تغيير ما حدث.

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تقديره الحقيقي محفور في ذاكرة كل برتغالي، وفي البطولات التي فاز بها، والاحترام العالمي الذي كسبه لكرة القدم البرتغالية.

في سنواته الأخيرة مع المنتخب، هل كان يمنح البرتغال أكثر مما يأخذ منها، أم أن الفريق كان مضطرًا أحيانًا إلى تكييف أسلوب لعبه حول نجم واحد؟

امتلاك لاعب بحجم كريستيانو هو دائمًا امتياز لأي منتخب. لسنوات، استفاد الفريق من قدرته الاستثنائية على تسجيل الأهداف. لكن مع مرور السنوات، يحتاج كل منتخب إلى تحقيق التوازن بين جودة لاعبيه الفردية والانسجام الجماعي.

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تطور أسلوب لعب كريستيانو، وكان على المنتخب الوطني أيضًا أن يتكيف مع ذلك، لكنني لا أعتقد أن ذلك كان بالضرورة أمرًا سلبيًا.

هل تعتقد أن اعتزال رونالدو نهائي بالفعل، أم أن هناك إمكانية لعودته إذا تغيرت الظروف، سواء من خلال رحيل جيسوس أو حدوث تطورات داخل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم؟

كريستيانو رجل ذو قناعات قوية. إذا كان قد اتخذ هذا القرار، فمن المؤكد أنه جاء بعد تفكير دقيق وبشعور راسخ بأنه قرار نهائي.

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الشيء الأكثر صحة لكرة القدم البرتغالية في هذه المرحلة هو التطلع إلى الأمام، ودعم العمل الجاري، وتذكر مسيرته مع المنتخب بالكرامة التي يستحقها.

في مقابلة عام 2022، قلت إن رونالدو قادر على مواصلة اللعب لمدة 5 سنوات أخرى. الآن، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي في سن 41 عامًا، هل ما زلت تعتقد أنه قادر على مواصلة لعب كرة القدم على أعلى مستوى، أم أن الزمن بدأ يفرض كلمته؟

ما حققه كريستيانو جسديًا وذهنيًا يتحدى كل التوقعات المعتادة في كرة القدم. إنه مثال للاحتراف والانضباط لكل لاعب شاب حول العالم. بالطبع، إيقاع كرة القدم اليوم لا يرحم، والزمن لا ينتظر أحدًا. لكن أخلاقيات عمله وتصميمه سيواصلان إلهام الأجيال القادمة.

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العديد من الأساطير تولوا تدريب منتخباتهم بعد اعتزالهم كلاعبين، مثل مارادونا وزيدان وبيكنباور. هل تتوقع أن ترى رونالدو يدرّب البرتغال يومًا ما؟

أرى أن كريستيانو أنسب لأدوار قيادية عالمية، مثل سفير أو مسؤول تنفيذي أو مستثمر في الرياضة، حيث تحمل كلمته وصورته تأثيرًا عالميًا هائلًا.

التدريب يتطلب روتينًا محددًا جدًا ومستوى معينًا من الالتزام، لكن هو وحده سيعرف حقًا أي طريق يريد أن يسلكه بمجرد أن ينهي مسيرته كلاعب.

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بعد رحيل رونالدو، هل تملك البرتغال الآن فرصة لبناء فريق أكثر جماعية، أم أن الفريق خسر لاعبًا لا يمكن تعويض تأثيره مهما تغير أسلوب اللعب؟

لا يمكنك تعويض شخصية ذات تأثير تاريخي بحجم كريستيانو بين عشية وضحاها. ومع ذلك، تملك البرتغال حاليًا جيلًا استثنائيًا من المواهب، تم تطويره من خلال العمل المتميز للأندية والاتحاد.

هناك ما يكفي من الجودة والنضج لبناء فريق قوي وموحد، قادر على مواصلة المنافسة على أكبر الألقاب على الساحة العالمية.

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مَن تراه اللاعب الأفضل استعدادًا لتحمل مسؤولية قيادة المنتخب البرتغالي في حقبة ما بعد رونالدو؟

البرتغال لا تزال في وضع قوي جدًا. لاعبون مثل روبن دياز، وبرونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا أظهروا القيادة والشخصية والذكاء التكتيكي على أكبر المسارح في كرة القدم العالمية لعدة سنوات. بالتأكيد لن تكون هناك مشكلة.

لقد شاهدت رونالدو عن قرب لسنوات، وتدربت معه، وتقاسمت معه لحظات الانتصار والإحباط داخل غرفة الملابس. ما أهم صفة في شخصيته لا يراها الجمهور، لكنها تفسر كيف تمكن من الحفاظ على مستواه ودافعه طوال كل هذه السنوات؟

الجميع يعرف مدى تفانيه في التدريبات، لكن ما قد لا يدركه كثير من الناس هو الاهتمام والمراعاة اللذان يظهرهما تجاه الآخرين داخل غرفة الملابس.

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الطريقة التي يستقبل بها اللاعبين الشباب الذين ينضمون إلى المنتخب للمرة الأولى، وحسه الفكاهي خلال المعسكرات التدريبية، والاحترام الذي يظهره لكل فرد من أفراد الطاقم، من الأطباء ومديري الملابس إلى أخصائيي العلاج الطبيعي. هذا يكشف جانبًا دافئًا منه غالبًا ما يبقى في ظل صورته العامة.

بالنظر إلى الفترة التي قضيتها معه في المنتخب، هل كان رونالدو يُعامل فعلًا بشكل مختلف عن بقية اللاعبين، سواء من المدربين أو الاتحاد أو زملائه، وهل تعتقد أن هذه المكانة الخاصة ساعدته أم جعلت التعامل معه أكثر تعقيدًا؟

كريستيانو اكتسب مكانته على أرض الملعب، من خلال أدائه وبطولاته والتزامه تجاه بلده. كان سر نجاح كل شيء بشكل جيد جدًا في غرفة الملابس بسيطًا: كان دائمًا أول من يقود بالقدوة من خلال عمله الشاق والتزامه بالمواعيد وتفانيه.

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عندما يكون قائدك هو الشخص الذي يعمل بأقصى جهد، فإن ذلك يكسبه بشكل طبيعي إعجاب المجموعة بأكملها.

هل تعتقد أن العالم أساء فهم رونالدو في مراحل معينة بسبب ثقته الكبيرة بنفسه أو بسبب ردود أفعاله العاطفية؟

في بعض الأحيان، أسيء تفسير ثقته الهائلة بنفسه. أي شخص ينافس على أعلى مستوى يحتاج إلى الإيمان بنفسه بشكل غير مشروط. ما وصفه البعض بالغرور لم يكن سوى طموح حقيقي وإحباط طبيعي لشخص يكره الخسارة.

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بالنظر إلى علاقتك به، هل يمكنك الكشف عن سر بشأن رونالدو لا يعرفه أحد؟

أكثر ما أثار إعجابي كان التزامه المطلق بالتعافي. خلال بطولة طويلة، عندما يبدأ الإرهاق في التراكم، لم يتنازل كريستيانو أبدًا عن روتينه الخاص بالراحة والترطيب والعناية البدنية، حتى عندما كان الجميع يحتفلون. هذا التركيز على التفاصيل غير المرئية هو ما يفصل اللاعبين الجيدين عن العظماء الحقيقيين.

في نهائي يورو 2016، خرج رونالدو مصابًا وهو يبكي، لكن البرتغال واصلت القتال حتى فازت باللقب. كيف تغيرت الأجواء في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب بعد إصابته، وهل شعرت في أي لحظة بأن حلم الفوز باللقب انتهى بخروجه؟

كانت لحظة حاسمة في ذلك النهائي. رؤية قائدنا يغادر الملعب باكيًا بعد تعرضه للإصابة هزت الفريق لبضع لحظات، لكنها سرعان ما أصبحت مصدرًا هائلًا للتحفيز. كان هناك شعور فوري بالوحدة بين اللاعبين والجهاز الفني والبدلاء. كنا نعلم أنه يتعين علينا الارتقاء إلى مستوى الحدث وإعادة تلك الكأس إلى البرتغال من أجله أيضًا. كان ذلك انتصارًا للمجموعة وللروح البرتغالية.

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كنت قريبًا منه لحظة سقوطه باكيًا بعد الإصابة والتقطت الكاميرات حديثكما، ماذا قلتما لبعضكما في تلك اللحظة، وما الذي كان يشغل باله أكثر: إصابته أم احتمال خسارة النهائي؟

في تلك اللحظة، ما حاولت نقله إليه كان القوة والشجاعة. كان يريد الاستمرار بأي ثمن. رؤية مدى الألم الذي كان يشعر به منحتنا جميعًا قوة إضافية لمواصلة القتال حتى الثانية الأخيرة.

بعد 10 سنوات، ومع إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، كيف تنظر إلى تلك اللحظة الآن، هل ترى دموعه في نهائي 2016 تلخص علاقته بالبرتغال أكثر من أي رقم أو بطولة؟

كانت تلك الدموع في باريس أنقى انعكاس للحب الذي لطالما حمله كريستيانو تجاه البرتغال. بعيدًا عن الأرقام الفردية والجوائز، أظهرت الدموع أن ما دفعه دائمًا هو فخر تمثيل علمنا. كان من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك الإنجاز إلى جانبه، وسيظل دين كرة القدم البرتغالية تجاهه قائمًا إلى الأبد.