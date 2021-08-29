زميل رونالدو السابق: "قدومه لن يتوج مانشستر يونايتد بالدوري"

رونالدو لن يمنح مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي

التوقعات لموسم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لم تتغير كثيرًا حتى بعد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إليه.

البعض ومنهم جاري نيفيل لا يتوقع طفرة كبيرة بتتويج مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي مثلًا هذا الموسم حتى بعد الصفقات التي كان آخرها رونالدو، إذ يبقى مانشستر سيتي وتشيلسي أقوى من مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد الجمعة الماضية عن انضمام كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من يوفنتوس؛ ليعود إلى مانشستر بعد 12 سنة من الغياب منذ رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد الذي غادره قائد البرتغال في صيف 2018 إلى يوفنتوس.

هل يتوقع جاري نيفيل موسم مبهر لمانشستر يونايتد؟

نجم دفاع مانشستر يونايتد المعتزل، جاري نيفيل، لا يتوقع تغيرًا كبيرًا في موسم مانشستر يونايتد وقال لسكاي سبورتس: "في سنوات سابقة كنت لأقول إن مانشستر يونايتد الحالي سيفوز بالدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط، لكن هذا الموسم الدوري الإنجليزي قوي جدًا".

وتابع نيفيل "قولت توقعاتي سابقًا بأن مانشستر سيتي سيفوز بالدوري وخلفه تشيلسي ثم مانشستر يونايتد ولن أغير ما قولته لأنني لا أعتقد أن قدوم رونالدو سيجعل الفريق أفضل من تشيلسي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومانشستر سيتي المتفوق عليه في نفس الموسم بالدوري بفارق 20 نقطة".

وواصل نجم دفاع مانشستر عن عوده زميله السابق "بالطبع سيقربهم من الفوز باللقب ولكن هل أعتقد أن مانشستر سيفوز؟ لا لكنني أكثر حماسة لمنافسة مانشستر يونايتد على اللقب أكثر من 5 أو 6 أيام سابقة".

مُضيفًا "كريستيانو رونالدو ورفاييل فاران لديهما عقلية الفوز بالبطولات. محبط لهما فلا أعتقد أنهما سيفوزان باللقب هذا الموسم، أنا براجماتي، وجود هؤلاء اللاعبين مهم في مانشستر سواء فزت بالدوري أم لا، لا أعرف ربما يمنح الفريق فرصة أفضل عما كانت عليه آخر 48 ساعة".

كيف سيساهم رونالدو في تطوير الفريق؟

يرى جاري أن رونالدو بات لاعبًا مختلفًا عما كان عليه من قبل خاصة بعد تجاوزه سن الثلاثين لكنه يرى قدومه مهم للفريق على أي حال "صفقة على المدى القصير مثل إدينسون كافاني. لم يستطيعوا جلب واحد من أفضل المهاجمين؛ روميلو لوكاكو أو إرلنج هالاند أو هاري كين، لم يكن ممكنًا قدوم واحد منهم هذا الصيف إلى أولد ترافورد، لذا أرى الصفقة كان الفريق بحاجتها لأنهم لن يحصلوا على مهاجم بإمكانه تسجيل 25-30 هدفًا في الموسم".

ورحل كريستيانو عن مانشستر في 2009 بعدما سجل 118 هدفًا خلال 292 مباراة لعبها مع الفريق في كل البطولات.

وواصل نيفيل "رونالدو يمنحك ضمانة التسجيل وسيزيد الأمور حيوية في الشهور القليلة المقبلة. ما عليه تقديمه لغرف خلع الملابس كثير وتأثيره في اللاعبين الشباب الذين يحتاجون لذلك جدًا".

وختم جاري عن زميله السابق رونالدو "لم يعد كما كان سابقًا. تحركاته مذهلة داخل وخارج منطقة الجزاء ليسجل، لكن هناك ما يكفي حوله من اللاعبين سيساعدونه ليفعل الأفضل في هذه الفترة في مشواره. لم ياتي من أجل مركز في دوري الأبطال بل لأسباب شخصية وللبطولات. أتمنى أن يصنع الفارق لأنه إن أخرج 10% من كل لاعب ستشكل هذه فرصة كبيرة".

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