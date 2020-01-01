زميل أوزيل السابق يعترف: لعبت في ألمانيا تحت تأثير المخدرات

هل يؤدي الأمر إلى أزمة في الدوري الألماني؟

اعترف زميل مسعود أوزيل وجيروم بواتينج والذي حقق معهما لقب أمم أوروبا تحت 21 عامًا عام 2009، شينيدو ايدو، بخوض عدد من المباريات تحت تأثير المخدرات بالدوري الألماني.

إيدو اعتزل كرة القدم ويعمل في مجال الغناء وكان قد أصدر أغنية يؤكد فيها تعاطيه للمخدرات خلال هذه الفترة.

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وفي أغنيته يقول: "أمام 60 ألف متفرج وفي مباراة بالدوري الألماني، أحيانًا أكون مغيب، أحيانًا تفقد لمسة من الواقع وأحيانًا تلعب وأنت تحت تأثير المخدرات".

ويقصد إيدو في أغنيته أنّها كان يتعاطى المخدرات بصورة عامة وليس المنشطات التي يتناولها البعض قبل المباريات.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية: "نعم، عشت فترة صعبة حينما كنت لاعبًا، ورغم أننا نتقاضى العديد من الأموال لكن هذه الحياة لم تكن مناسبة لي".

وواصل: "في مجال كرة القدم يحاولون جعل كل لاعب مثل الإنسان الآلي الذي يتأقلم على جميع الظروف المحيطة، ويخبرونك بنفس الأمور السيئة بصورة متكررة وهذا يجعلك شخص آخر".

واختتم: "لعبت كرة القدم لأنها ممتعة، ولكن 99% من اللاعبين الذين يتحدثون بصدق عما يحدث في الغرف المغلقة يتم معاقبتهم أو استبدالهم".

جدير بالذكر أنّه تأجل عودة الدوري الألماني بعد عدم موافقة الحكومة على يوم 9 مايو المقبل.