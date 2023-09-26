زميله في إنتر ميامي: ليونيل ميسي جعلني لاعبًا أفضل!

النادي الأمريكي انقلب حاله رأسًا على عقب

تحدث الدولي الفنلندي روبرت تايلور زميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي عن التأثير الكبير الذي أحدثه البرغوث الأرجنتيني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأمريكي.

وقال تايلور في تصريحات على هامش نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة: "تأثير ميسي مرح بعض الشيء ومرح، لقد صرنا نلعب أمام مدرجات كاملة ونخرج من الملعب مع زحام بالخارج، لم يكن هذا يحدث".

وأضاف: "أيضًا لقد جعلنا لاعبين أفضل، حينما يلعب بجوارك أفضل اللاعبين، وتراقب عينيك العديد من الجماهير وهم في الملعب، بالتأكيد تصبح لاعبًا أفضل مما أنت عليه".

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وأردف: "لقد أتت العديد من الصفقات الجديدة، هذا أيضًا رفع مستوانا جميعًا ومستواي شخصيًا" في إشارة إلى الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين دعما تشكيلة تاتا مارتينو.

وأكد: "كل ما نفكر فيه هو اللعب بشكل جيد وإحراز الأهداف والآن أيضًا التتويج بالألقاب".. وكان إنتر ميامي قد حقق أول لقب له بالفوز ببطولة كأس الدوريات الأمريكية بعد أشهر قليلة من وصوله.