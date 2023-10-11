زميله في إنتر ميامي: زوجتي أرادت قتلي بسبب ليونيل ميسي!

لماذا لم ترد أن يلعب مع أسطورة الأرجنتين؟

في يوليو الماضي، انتقل الأرجنتيني فاكوندو فارياس من نادي أتلتيكو كولون الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأمريكي، مما اضطر عائلته إلى الانتقال إلى مكان آخر.

عنت هذه الخطوة أيضًا أنه كان على فارياس أن يطلب من زوجته أنجي التخلي عن دراستها حتى يتمكن من الذهاب واللعب مع ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو الأمر الذي لم تتقبله بلطف.

وقال فارياس لصحيفة "ذا أتليتك": "كانت تدرس تخصصها ولكن كان علينا الانتقال إلى هنا. لقد أرادت قتلي! لكنني أخبرتها: سنلعب مع ميسي!".

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فارياس مر بظروف حياتية صعبة للغاية طيلة مسيرته، بما في ذلك فقدان والديه وجده، ويشعر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أن الأوقات الصعبة ساعدته على تحقيق حلمه ليس فقط في أن يكون لاعب كرة قدم، بل اللعب إلى جانب بطل طفولته ميسي.

وعن هذا قال: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية بصراحة. لقد تلقيت الكثير من الضربات بسبب الخسائر في حياتي، لكن أعتقد أن هذا كله جعلني قويًا بما يكفي لأكون حيث أنا اليوم".