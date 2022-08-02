زميله السابق: رونالدو لديه ظروف صحية وعائلية وعلى يونايتد الحسم!

مفاجأة جديدة في مسلسل انتقال كريستيانو رونالدو.

يبدو أن مسلسل رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد لن ينتهي قريبًا بالرغم من عودته للتدريبات والمباريات مؤخرًا.

حيث خرج ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد التاريخي وزميل رونالدو السابق في الملاعب وذكر أن اللاعب يعاني من مشاكل عائلية.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها على ضرورة تفهم مانشستر يونايتد للوضع الحالي لرونالدو.

وقال: "أعتقد أن هاري كين كان في نفس هذا الموقف العام الماضي، لا يريد أي لاعب التأخير في حسم موقفه، تسعى دائمًا لحل كل شيء بشكل فوري".

وأضاف: "بالنسبة لرونالدو أظن أن الأمور مختلفة، فهناك مشاكل عديدة خلف الكواليس على المستوى العائلي والصحي وأمور مثل تلك، يجب أن نضع ذلك في اعتبارنا".

وأردف: "لو صحت التقارير وكان يريد الرحيل فعلى النادي أن يسرع الأمور، فبالتأكيد أنت لا تريد الدخول للموسم ولديك بعض الأمور المعلقة".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لتدريبات مانشستر يونايتد وشارك لمدة 45 دقيقة في مواجهة رايو فاييكانو يوم الأحد وغادر الملعب بين الشوطين.