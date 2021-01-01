زملائه في تشيلسي: هازارد الأفضل بعد ميسي، وينقصه الطموح

سيزار أثبيليكويتا وفيليبي لويس زميلا إيدين هازارد السابقين يكشفان كواليس معرفتهما بنجم ريال مدريد الحالي.

أكد سيزار أثبيليكويتا نجم فريق تشيلسي على حزنه لرؤيته لزميله البلجيكي السابق في صفوف البلوز إيدين هازارد يعاني بالشكل الحالي في ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أثبيليكويتا ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن هازارد يحتاج للاستمرارية ليعود لما كان عليه من قبل.

وقال أثبيليكويتا: "إيدين أحد الأصدقاء العظماء بالنسبة لي، وأشعر بالألم لرؤيته يعاني بتلك الطريقة، ولا يستطيع أن يظهر جودته الحقيقية".

وأضاف: "في صفوف تشيلسي نادرًا ما كان يغيب عن المباريات، بالرغم من كل الضرب الذي كان يتلقاه، لقد كان دائمًا متاحًا لنا".

وأردف: "أن أراه لا يملك الاستمرارية اللازمة فذلك يؤلمني، أتمنى أن يلعب ثلاث أو أربع مباريات متتالية قريبًا، فهو لم يحظى بتلك الفرصة لتقديم موهبته للجميع بعد، لقد كان حلمه هو اللعب لريال مدريد، والآن يريد أن يُظهر أنه يستحق ذلك".

وصرح زميله السابق فيليبي لويس: "هازارد مع نيمار هما أفضل من لعبت بجوارهما، ولا يوجد من هو أفضل سوى ليونيل ميسي".

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وأكمل: "قبل المباريات لم يكن يتدرب بشكل جيد، كان يلعب لعبة ماريو في غرف الملابس، كان يتدرب حتى بعض الأحيان دون ربط الحذاء، لكنه كان يلعب بطريقة مذهلة، ويمر من ثلاثة وأربعة لاعبين ويفوز بالمباريات بنفسه".

وأسهب: "هازارد يملك الكثير من الموهبة، ربما ما ينقصه هو بعض الطموح ليقول لنفسه إنه سيكون أفضل لاعب في العالم، لأنه يستطيع ذلك".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في 35 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات منذ انضمامه لصفوف الفريق في الموسم الماضي، سجل أربعة أهداف وصنع سبعة.