زمالك 97 يفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة

فريق القلعة البيضاء يتفوق على غريمه الأزلي بثلاثية مقابل لا شيء

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق الشباب بنادي الزمالك من مواليد 1997 الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية للناشئين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق أحمد مدبولي وكريم رأفت بالشوط الأول، في الدقائق الحادية والعشرين والثالثة والعشرين.

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أما الهدف الثالث للزمالك أحرزه اللاعب محمد عنتر في الدقيقة الرابعة والستين.

المباراة كانت قد شهدت تألقًا غير عاديًا من لاعبي الفريق الأول محمد عنتر ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي.

في المقابل تألق حارس الشياطين الحمر مصطفى شوبير وتصدى لعدة فرص.

كما لفت لاعب الزمالك أحمد عادل ميسي الأنظار، وذلك بعد أن تصدت العارضة لكرتين من اللاعب، كذلك تألق محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك والحارس عمر صلاح.

وقررت إدارة القلعة البيضاء صرف مكافآت لفريق الشباب، وذلك بعد الفوز على الأهلي.