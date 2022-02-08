زلزال في برشلونة .. استقالة مدير النادي بسبب الرعاية الجديدة!

تقدم فيران ريفتير المدير التنفيذي لنادي برشلونة باستقالته من النادي الكتالوني بعد ساعات من حسم صفقة الراعي الجديد للفريق.

جاء هذا بسبب خلافات بينه وبين الرئيس جوان لابورتا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة جاءت من "سبورت" و"موندو ديبورتيفو".

وأكدت صحيفة "سبورت"، أن الصفقة الأخيرة الخاصة بحقوق رعاية النادي هي السبب في هذه الاستقالة التي جاءت بعد العديد من الخلافات.

وأوضحت أن ريفتير كان يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عقد اتفاق يخص عملية تمويل مشروع "إسباي برسا" ليجد رئيس النادي الكتالوني قد انفرد بقرار حسم صفقة "سبوتيفاي".

وكان ريفتير يعتقد أن عملية بيع حقوق تسمية ملعب "كامب نو" منفردة من الممكن أن تجلب للنادي المزيد من الأموال من دمجها مع رعاية القميص، لكن لابورتا اتخذ القرار النهائي دون وضع رأيه في الاعتبار وهو ما أغضبه.

بالرغم من ذلك أوضحت الصحيفة أن استقالة ريفتير لن تقطع كل سبل الوصل بينه وبين الإدارة، حيث قد يستمر كمستشار للنادي.

في الوقت نفسه أكدت تقارير أخرى من "TV3" أن الاستقالة لن تكون الأخيرة، حيث يملك ريفتير شعبية كبيرة في مجلس الإدارة، كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين يوافقونه في وجهة نظره.

جدير بالذكر أن العقد الجديد لرعاية النادي قيمته حوالي 280 مليون يورو يحصل عليهم النادي الكتالوني مقابل رعاية "سبوتيفاي" لقميص فريقي الرجال والسيدات لمدة ثلاثة مواسم وإعادة تسمية ملعب "كامب نو".