زلزال جديد في أوروبا .. السعودية تُفاوض 4 نجوم كبار لضمهم لدوري روشن

أسماء مدوية محتمل انتقالها للدوري السعودي هذا الصيف

كشف مصدر أوروبي خاص لصحيفة الرياضية السعودية عن مفاوضات تُجريها لجنة الاستقطابات بوزارة الرياضة السعودية مع 4 نجوم كبار تمهيدًا لانتقالهم إلى دوري روشن السعودي.

الدوري السعودي كان قد أحدث ثورة كبيرة في سوق الانتقالات الصيف الماضي حين نجحت أنديته في ضم العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم كريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني وألكسندر ميتروفيتش ونيمار.

الأمر يبدو أنه لن يتوقف هذا الصيف، بل المرجح أن أوروبا مقبلة على زلزال جديد في سوق الانتقالات، حيث تسعى السعودية حاليًا للحصول على موافقة كلًا من رفائيل لياو، جناح ميلان، وفيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وكيفين دي بروينه، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، للعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر رفض الكشف عن هوية الأندية التي ستضم اللاعبين الأربعة، إذ اكتفى بالقول "الأندية ستُحدد بعد موافقة اللاعبين على القدوم للدوري السعودي".

يُشار إلى أن الهلال ارتبط مؤخرًا بالجناح البرتغالي فيما يسعى النصر لضم المدافع الهولندي وصانع الألعاب البلجيكي.