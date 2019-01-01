زلاتكو: الهلال سيقدم مستويات مميزة في كأس العالم للأندية

المدرب الكرواتي يتحدث عن تشجيعه للهلال في دوري أبطال آسيا.

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على أنه سعيد للغاية بتتويج فريق الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

داليتش قال خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها عدد من مواقع كرواتية: "أثق في تقديم الهلال السعودي مستوى مميز خلال بطولة كأس العالم للأندية".

المدرب الكرواتي تابع: "كنت متواجدًا في المملكة العربية السعودية، من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق، وليس لتدريب أحد الفرق العربية".

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مدرب المنتخب الكرواتي تابع: "أشكر ياسر القحطاني على حسن الاستقبال، ومباراة الاعتزال كانت رائعة، مع حضور جماهيري كبير وملعب مميز للغاية".

وتحدث زلاتكو عن تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حيث قال: "أشجع الهلال خلال البطولة، وفرحت كثيرًا بالتتويج، خاصة وأنه جاء عن جدارة واستحقاق، والفريق يستطيع مواصلة التألق في مونديال الأندية خلال المباريات المقبلة".

الهلال سيفتتح مبارياته في كأس العالم، عندما يواجه الترجي التونسي "بطل إفريقيا"ىمساء يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.