زلاتان: نسيان فيرجسون هو الحل الأنسب لمانشستر يونايتد

يرى أنه لا داعي للنظر نحو الماضي والتركيز فقط على المستقبل

يعتقد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن الشياطين الحمر عليهم نسيان حقبة السير أليكس فيرجسون تماماً والتركيز على المستقبل.

فيرجسون اعتزل التدريب في 2013، بعد فوزه بـ13 لقب دوري إنجليزي مع الفريق، ولقبين دوري أبطال أوروبا وخمس كؤوس اتحاد إنجليزي.

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الفريق لم يفز بأي لقب للدوري أو الأبطال منذ اعتزاله، ليتخبط بين ديفيد مويس، لويس فان جال وجوزيه مورينيو، قبل قدوم المؤقت أولي سولشار.

زلاتان قال عن وضع ناديه السابق:"كل شيء يحدث يتم مقارنته بعهد فيرجسون، يقولون دائماً إذا كان هنا لما حدث ذلك، وما رضى عنه السير".

وأضاف مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي:"لو كان الأمر بيدي لقلت لنفسي الآن لا يوجد فيرجسون، يجب كتابة التاريخ الخاص بي وخلق قصة جديدة".

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وتابع:"يجب عدم الالتفات للماضي والتركيز فقط على الحاضر بعقلية جديدة، فيرجسون سيحتفظ بمكانته في النادي ولكن الحياة تمر والبحث عن الهوية شيء في غاية الصعوبة".

يذكر أن صاحب الـ37 عاماً لعب 53 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 29 هدف وصنع 10 آخرين.