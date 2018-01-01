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رسميًا - إبراهيموفيتش لن يعود للميلان ويجدد لجلاكسي

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زلاتان إبراهيموفيتش يعلن تجديد تعاقده مع فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي لمدة عامًا اضافيًا.

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان وبرشلونة السابق أنه مستمر مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي.

جاء هذا في رسالة نشرها زلاتان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب زلاتان في تغريدته: "أيها الدوري الأمريكي، أنا لم أنتهي منك بعد" وأرفق بها مقطع فيديو صغير في غرفة ملابس لوس أنجلوس جلاكسي.

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وكان زلاتان إبراهيموفيتش قريبًا من العودة لفريقه السابق ميلان بعد انتشار تقارير صحفية عديدة أكدت على وجود مفاوضات بين الطريفين.

وشارك زلاتان بشكل مؤثر مع فريق لوس أنجلوس جلاكسي في الموسم الجاري وكان ضمن هدافي البطولة، لكن ذلك لم يكن كافيًا ليصعد الفريق للنهائيات.

جدير بالذكر أن زلاتان صاحب الـ 37 عامًا كان قد شارك في 27 مباراة مع فريقه الذي انضم له قبل عدة أشهر مسجلًا 22 هدف وصانعًا لسبعة.

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