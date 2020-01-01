زلاتان إبراهيموفيتش لبيولي: لا تستبدلني من جديد، والمدرب يرد

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان يطالب المدير الفني بعدم تغييره مرة أخرى، والمدرب يرد.

طالب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بعدم تبديله مرة أخرى في الفترة المقبلة.

جاء هذا أثناء خروج إبراهيموفيتش في الدقيقة الـ 61 من عمر المواجهة، حيث أبدى النجم السويدي انزعاجًا كبيرًا وتحدث مع بيولي.

وقال إبراهيموفيتش بحسب ما ذكر موقع "ميلان وورلد" المقرب من النادي: "في المرة المقبلة قم بتبديل أي لاعب آخر وليس أنا، بدل كالابريا، أنا أريد تسجيل الأهداف".

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ورد بيولي على ما انتشر في الأنباء حول ذلك الموقف في تصريحات صحفية، أكد خلالها إنه لم يستمع لما قاله إبراهيموفيتش بشكل واضح.

وقال بيولي: "لقد قال بعض الأشياء لكن بصراحة لم أفهم ما الذي قاله، لكن في النهاية أنا أريد الحفاظ عليه، فهو يشارك كثيرًا ونحن في حاجة للجميع".

وكان إبراهيموفيتش قد غادر الملعب في الدقيقة الـ 61 وللمرة الرابعة على التوالي يخرجه بيولي في مثل هذا التوقيت من المباراة.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد أنهى لقاء الأمس أمام بولونيا بخمسة أهداف ولم يشارك السويدي في التسجيل، حيث خرج بعد الهدف الرابع وسجل كالابريا الخامس في اللحظات الأخيرة.