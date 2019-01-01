كبار الأندية تطارد جوهرة مونشنجلادباخ

اللاعب تكلفته في حدود 50 مليون يورو

هيثم محمد تويتر

أفادت تقارير أن هناك اهتمام من كبار الأندية الألمانية، الإنجليزية، والإيطالية بالتعاقد مع موهبة بوروسيا مونشنجلادباخ الصاعدة بقوة دينيس زكريا.

زكريا هو لاعب سويسري يشغل مركز وسط الميدان، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وتألق في الفترة الأخيرة بشكل لافت مع متصدر البوندسليجا.

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وأوضحت "بيلد" أن أندية بايرن ميونخ، إنتر، بوروسيا دورتموند، مانشستر يونايتد، وتوتنهام مهتمة باللاعب الشاب وتراقبه عن كثب.

وبحسب الصحيفة، فبوروسيا دورتموند تقدم بعرض العام الماضي لضم اللاعب مقابل 22 مليون يورو، ولكن ناديه رفضه بسبب تقديره سعره بخمسين مليون يورو.

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وفتح ماكس إبيرل، المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، الباب لبيع زكريا، إذ قال إن ناديه لن يغض الطرف عن أي عروض تصل للسويسري.

ويحتل مونشنجلادباخ حالياً صدارة البوندسليجا برصيد 16 نقطة بعد مرور سبع جولات من المسابقة.