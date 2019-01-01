زاوي: الجميع عرف من شبيبة الساورة وأرضية برج العرب أفقدتنا قوتنا

سيمبا التنزاني أقصى الساورة وصعد مكانه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد كريم زاوي؛ المدير الفني لشبيبة الساورة الجزائري، أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، محملًا إياها مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي المصري.

الفريق الجزائري خسر لقاء الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أمام الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وقال زاوي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "كنا نتمنى استكمال مشوارنا، لكن هذه كرة القدم، ومبروك للأهلي، لاعبوه قدموا مباراة جيدة، في المقابل نحن كان لدينا أخطاء فردية في الشوط الأول، وهذه المرحلة لا تسمح بالأخطاء".

وأضاف: "فريقنا انهار بعد استقباله الهدف الثاني، حاولنا بالشوط الثاني أن نعود لكن الوقت كان متأخرًا، وحدث سوء تقدير في أرض الملعب".

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مدرب الساورة تابع: "أرضية برج العرب لم تساعدنا لتقديم مباراة جيدة، العشب الطبيعي سيء، فريقنا يلعب كرات قصيرة والعشب لم يجعلنا نلعب بكل قوتنا".

اختتم: "اللاعبون مشكورون على الأداء وما قدموه خلال مشوارنا في البطولة، الآن أصبحنا معروفين بأفريقيا وأن الساورة يلعب كرة جيدة، نتمنى الأفضل فيما هو قادم".

يذكر أن الفوز أهل الأهلي إلى دور الـ8 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، وودع شبيبة الساورة البطولة بعد فوز سيمبا التنزاني أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى تسع نقاط، ويتأهل ثاني المجموعة.

بينما جاء الساورة ثالثًا بسبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب ويودعان سويًا المنافسة، بعدما كان الفريق الجزائري في حاجة لنقطة واحدة فقط للتأهل لدور الـ8.