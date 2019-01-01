زاها يريد اللعب بدوري الأبطال - هل يلمح للعودة ليونايتد؟

ويلفريد زاها نجم فريق مانشستر يونايتد السابق وكريستال بالاس الحالي يؤكد على رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ويلفريد زاها نجم فريق مانشستر يونتايد الإنجليزي السابق وكريستال بالاس الحالي على رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بالمستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أنه يريد اللعب في أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة.

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وقال زاها: "أنا لاعب طموح للغاية، وطموحي لا يتوقف عند اللعب لنادي قمة، بل أريد تحقيق البطولات مع الأندية ومع منتخب كوتديفوار".

وأضاف: "بالنسبة لي لأكون في وضع أفضل ولأحقق ما أنا على علم بقدرتي في تحقيقه يجب أن يكون لدي هدف اللعب في أعلى المستويات".

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وأكمل: "أنا سعيد بوصولي لتلك المستويات في مسيرتي الكروية، لكن لا يزال هناك المزيد، يجب أن اختبر اللعب في دوري أبطال أوروبا، فقط أحتاج للفرصة وسأقوم بعد ذلك بالباقي".

جدير بالذكر أن فريق زاها سبق له تمثيل مانشستر يونايتد من قبل لمدة موسمين خرج خلالهم في إعارات لكريستال بالاس نفسه وفشل في الظهور بشكل ملفت.