زاها: نعرف كيف نفوز أمام الفرق الكبيرة

ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس يؤكد أن فريقه لديه القدرة لتحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس أن فريقه لديه القدرة لتحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الـ 34 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه يعرف كيف يحقق الفوز أمام الفرق الكبيرة، وأنه يبحث فقط عن الثلاث نقاط من تلك المواجهة.

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وقال زاها: "ستكون مباراة قوية بكل تأكيد، هم يريدون أن ينتقموا منا بعد أن حققنا الفوز عليهم، وأنا أتطلع لذلك، في الواقع أنا أتطلع لكل مباراة".

وأضاف: "لا يمكننا أن نترك مانشستر سيتي يلعبون بالطريقة الخاصة بهم، سندخل المباراة بطاقة كبيرة، وسنحاول بأفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

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وأكمل: "أمام أي فريق قمة يكون علينا أن نستغل كل فرصة متاح، ونحن نلعب بشكل أفضل خارج ملعبنا، أعتقد أن الفرق الأخرى تتوتر أمام جماهيرها".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز أمام نظيره كان قد تعرض للخسارة أمام كريستال بالاس في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.