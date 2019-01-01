إيفرتون يعرض 60 مليون إسترليني لضم زاها

منافسة شرسة متوقعة بين أرسنال والتوفيز

تقدم نادي إيفرتون الإنجليزي، بعرض رسمي لنظيره كريستال بالاس، من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري كريستال بالاس.

زاها يعتبر من الأهداف الرئيسية لأرسنال هذا الصيف، وحاول ضمه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، لكن المبلغ قوبل بالرفض.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت دخول إيفرتون في المنافسة بقوة، بتقديم عرض قيمته 60 مليون إسترليني.

وأوضحت أنه رغم رغبة اللاعب في البقاء بلندن، والانضمام لنادي طفولته أرسنال، إلا أنه لن يمانع الانضمام للتوفيز واختبار نفسه في تحدي جديد.

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ويبقى المبلغ المعروض من إيفرتون، بعيد بشكل كبير عن مطالب بالاس بالحصول على 80 مليون للتخلي عن زاها.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، منافسة شرسة بين أرسنال وإيفرتون، للتعاقد مع الدولي الإيفواري قبل نهاية السوق في أغسطس المقبل.