زانيولو يقترب من تجديد عقده مع روما براتب خيالي

بعد اهتمام ريال مدريد.. روما يقترب من مضاعفة راتب زانيولو لـ 6 أضعاف في عقد لخمس سنوات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن نادي روما قد اقترب من التول إلى اتفاق مع نجم وسط ملعبه الشاب نيكولو زانيولو من أجل تجديد عقده.

وكان زانيولو المنتقل حديثًا إلى روما قد ظهر بشكل مميز في ما لُعب من الموسم الحالي، مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد.

وسجل زانيولو خلال هذا الموسم 5 أهداف وصنع هدفين في 28 مشاركة له ما بين أساسيًا واحتياطيًا في الدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

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(📸: @acmilan) pic.twitter.com/jxKE3hXnG2

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ولقطع الطريق على الراغبين في التعاقد معه، اقترب روما من تجديد عقد زانيولو لمدة خمس سنوات حيث ينتهي في العام 2023.

وسيكون الراتب الجديد لزانيولو هو ما يقارب ستة أضعاف راتبه الحالي، حيث كان يتفاضى زانيولو 300 ألف يورو سنويًا، وسيصل راتبه إلى 2 مليون يورو سنويًا.

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يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك كجزء من صفقة انتقال ناينجولان من روما إلى إنتر.