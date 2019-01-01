زانيولو يحقق رقماً مميزاً للاعبي روما مع إيطاليا ويتفوق على دي روسي

اللاعب الشاب يواصل تألقه هذا الموسم ولكن هذه المرة على الصعيد الدولي

دخل نيكولو زانيولو، تاريخ نادي روما، عندما أصبح أصغر لاعب في النادي يسجل مع منتخب إيطاليا.

وسجل زانيولو اليوم، هدفين مع إيطاليا في شباك أرمينيا، كان الأول في الدقيقة التاسعة والثاني في الدقيقة 64.

ويلعب المنتخب الإيطالي، أمام أرمينيا في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

صاحب الـ 20 عاماً، تغلب على أسطورة النادي دانييل دي روسي، الذي كان صاحب الرقم القياسي وهو بعمر 21 عاماً و42 يوماً.

زانيولو سجل هدفه الأول مع الأزوري وهو في سن الـ 20 عاماً و139 يوماً.

وفي قائمة الذئاب تواجد أيضاً أنطونيو كاسانو بعمر الـ 21 عاماً و123 يوماً، وماتيا ديسترو بعمر الـ 21 عاماً و175 يوماً.

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وضمن المنتخب الإيطالي، وصوله إلى بطولة أوروبا القادمة، بعد تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة بعد لعب 10 مباريات.

جدير بالذكر ان زانيولو لعب مع روما هذا الموسم 16 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم خمسة أهداف.