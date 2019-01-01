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دوري أبطال أوروبا

زانيولو يتصدر قائمة أصغر الطليان تسجيلاً للثنائية بدوري الأبطال

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روما يتفوق ذهاباً لكن الأمل في الإياب للذئاب

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح صانع الألعاب الإيطالي، نيكولو زانيولو، أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإيطالي الشاب، هدفي روما في لقاء الذهاب أمام بورتو البرتغالي، في لقاء انتهى بفوز الذئاب بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب الأوليمبيكو.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث سجل الأول في الدقيقة 70، وعززها بهدف ثاني في الدقيقة 76.

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وبات زانيولو بعمر الـ19 عامًا و225 يومًا، أصغر إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك روما فرصة التأهل في الإياب، شرط التعادل أو الفوز، إلا أن أي هزيمة بفارق هدف وحيد تعطي بطاقة العبور للتنين البرتغالي. 

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