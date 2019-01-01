زانيولو يتصدر قائمة أصغر الطليان تسجيلاً للثنائية بدوري الأبطال

روما يتفوق ذهاباً لكن الأمل في الإياب للذئاب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح صانع الألعاب الإيطالي، نيكولو زانيولو، أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإيطالي الشاب، هدفي روما في لقاء الذهاب أمام بورتو البرتغالي، في لقاء انتهى بفوز الذئاب بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب الأوليمبيكو.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث سجل الأول في الدقيقة 70، وعززها بهدف ثاني في الدقيقة 76.

وبات زانيولو بعمر الـ19 عامًا و225 يومًا، أصغر إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

🔴 الذئاب تحسم موقعة الذهاب أمام بورتو بثنائية مقابل هدف وحيد.



◀️مباراة الإياب ستُلعب على ملعب دراجاو يوم الأربعاء 6 مارس القادم. pic.twitter.com/cqWKRf5r8s — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

ويمتلك روما فرصة التأهل في الإياب، شرط التعادل أو الفوز، إلا أن أي هزيمة بفارق هدف وحيد تعطي بطاقة العبور للتنين البرتغالي.