زانيولو: وكيلي يهتم بعقدي الجديد مع روما

اللاعب الشاب نيكولو زانيولو يؤكد أن مفاوضات التعاقد الجديد مع فريق روما يهتم بها وكيل أعماله، ولا يشغل نفسه بتفاصيلها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الشاب نيكولو زانيولو نجم فريق روما الإيطالي أنه لا يهتم كثيرًا لتفاصيل تعاقده الجديدة رفقة فريقه العاصمي، وأنه يسعى فقط للتركيز مع الفريق.

جاء هذا في بيان نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام" وأكد خلاله أنه يريد تقديم أفضل ما لديه للفريق.

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وكتب زانيولو: "بالأمس قبل نهاية المباراة عبرت عن نفسي بطريقة تم تفسيرها بشكل سيء، لذلك من الهام بالنسبة لي أن أوضح كل شيء".

وأضاف: "أنا لاعب محترف في صفوف روما وأريد دومًا أن أقدم أفضل ما لدي وأن أساعد الفريق لتحقيق أهدافه".

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وأكمل: "لا أتعامل مع العقود، هناك إدارة ووكيل لي، التعامل مع العقود يكون من مسؤوليتهم، فليحيا روما، الآن فقط علي أن أركز في مواجهة سامبدوريا".

جدير بالذكر أن زانيولو كان قد شارك أساسيًا في مواجهة الأمس وغادر الملعب في الدقيقة الـ 75 ليحل جينكيز أوندير بديلًا له.