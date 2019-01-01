تعثر مفاوضات تجديد عقد زانيولو مع روما

هل يُفتح باب رحيل اللاعب عن العاصمة الإيطالية؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل ماسيجيرو الإيطالية أن مفاوضات تجديد عقد نيكولو زانيولو مع روما تعثرت نتيجة الخلافات المالية بين الطرفين.

وانضم زانيولو لروما قادمًا من إنتر بداية الموسم الجاري ضمن صفقة انتقال رادجا ناينجولان في الاتجاه المقابل، وفاجأ صاحب الـ19 عامًا الجميع بأداء جيد جدًا كفل له المقعد الأساسي في روما وتمثيل منتخب إيطاليا الأول.

ولفت أداء اللاعب الممتاز أنظار عديد الأندية الغنية له، وأبرزها يوفنتوس وبايرن ميونيخ وريال مدريد، ولذا يُحاول روما حمايته بتجديد عقده مع تحسين راتبه السنوي.

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ويتبط زانيولو بعقد مع روما يمتد حتى عام 2023، وعرضت عليه إدارة النادي تجديده لعام واحد مع تحسين الراتب ليصل إلى 1.7 مليون يورو، لكن عائلة اللاعب والتي أصرت دومًا أنه سيُوقع عقده الجديد مع الجالوروسي، تطلب تحسين التفاصيل المالية فقط في العقد الحالي، والحصول على ما يزيد عن الـ2 مليون يورو سنويًا.

وحسب موقع ترانسفيرماركت، تبلغ القيمة السوقية لزانيولو حاليًا 40 مليون يورو، لكن رغبة عدد كبير من الأندية الغنية التعاقد معه قد يرفع سعره حال قرر روما بيعه الصيف القادم.