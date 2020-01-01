زانيولو: بكيت وأردت ترك كرة القدم

نيكولو زانيولو نجم فريق ورما يكشف عن أكثر لحظاته ضعفًا.

كشف النجم الإيطالي نيكولو زانيولو نجم روما عن لحظات خاصة للغاية في بداية مسيرته الكروية كاد فيها أن يفقد الأمر والإيمان في نفسه كلاعب.

جاء هذا خلال حوار أجراه اللاعب مع شبكة "دازن" سيتم نشره بشكل كامل في الثامن من شهر يناير الجاري، وأكد خلاله أنه كاد أن يعتزل الكرة قبل أن يصبح محترفًا.

وقال زانيولو: "خلال مسيرتي وبالتحديد عندما كنت في قطاعات الناشئين لم أكن لاعبًا جيدًا، ولم يتم التطلع لي بشكل كبير كما أن مشاكلي البدنية كانت كثيرة".

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وأضاف: "كان يجب أن أدخل في مرحلة تطور كبيرة وعندما أخبروني في فيورنتينا أنني لا أستطيع الاستمرار معهم ذهبت لأنتيلا بنفس الحماس".

وأكمل: "عندما وصلت لهناك كانت تحضيرات الفريق قد انتهت ولم ألعب أول أربعة لقاءات وبدأت في البكاء وأخبرت والدي أنني لن ألعب كرة القدم من جديد وأنني في حاجة لتغيير تلك الرياضة، أو تغيير طريقي لخارج ممارسة الرياضة بشكل احترافي تمامًا، وتخيلت أنني لا أملك المقومات اللازمة".

وأنهى تصريحاته: "والدي أخبرني بعض الأمور التي لا أزال أتذكرها وسأستمر في وضعها أمامي طوال مسيرتي وكل شيء تغير من بعدها".

جدير بالذكر أن زانيولو يلعب في الوقت الحالي لصفوف روما الإيطالي وكشفت تقارير عديدة عن امتلاكه لعروض للرحيل هذا قريبًا عن النادي العاصمي.